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В МИД РФ оценили последствия отъезда постпреда в Евросоюзе Логвинова

Захарова: в отношениях РФ и ЕС после отъезда постпреда ничего не изменится

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MFA Russia/Global Look Press

Отношения РФ и Евросоюза «по форме» не изменятся после отъезда исполняющего обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе Кирилла Логвинова. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По форме ничего не изменится», — отметила дипломат.

Накануне Логвинов сообщил, что в рамках плановой ротации завершает свою командировку в Брюсселе. В своей приветственной речи на приеме в постпредстве, в котором приняли участие руководители и дипломаты ряда государств и международных организаций, поспред при ЕС отметил, что провел на этой службе 11 лет.

16 ноября председатель комитета по делам диаспоры парламента Сербии Драган Станоевич заявил, что при посредничестве будущей главы евродипломатии Кайи Каллас отношений Евросоюза с Россией не будет. Полномочия ее предшественника Жозепа Борреля истекут 1 декабря.

Ранее Дипломаты предрекли России новый крестовый поход ЕС.

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