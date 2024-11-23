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Премьер Молдавии обвинил ЕС и США в отсутствии переводов из России

Премьер Речан: Молдавия ищет возможность возобновить переводы от граждан из РФ

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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Молдавия ищет возможность возобновить денежные переводы от своих граждан, проживающих и работающих в России. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан в эфире телеканала »Эксклюзив ТВ».

«Вот говорят, что мы запретили денежные переводы из России. Не правительство их прекратило, эти компании подпали под международные санкции, в том числе США. Мы это объясняли, но почему-то никто этого не слышит. Правительство, наоборот, ищет возможности, чтобы наши граждане, которые находятся в России, могли прислать деньги в Молдову», — заявил Речан.

Его слова прокомментировал экс-президент страны Игорь Додон, который заявил, что правящая партия ПДС и Майя Санду несут ответственность за тот экономический удар, который получили жители Молдавии как внутри страны, так и проживающие в России.

Во время президентских выборов, власти Молдавии открыли всего два избирательных участка в России, прислав 10 тыс. бюллетеней на всю молдавскую диаспору, численность которой в России оценивается в 173 тыс. человек (по данным переписи населения 2022 года).

До этого премьер Молдавии заявил о необходимости восстановления отношений с Россией.

Ранее в Молдавии заявили об усилении давления на оппозицию после победы Санду.

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