Украинским войскам на Красноармейском (Покровском) направлении приказано «стрелять в неустановленных лиц» на фоне быстрых темпов продвижения ВС России. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Один из командиров сообщил CNN, что войскам, расположенным вокруг Покровска, было приказано стрелять в неустановленных лиц», — говорится в сообщении телеканала.

Такой приказ был отдан украинским военнослужащим под Покровском ввиду опасения продвижения российских разведывательных групп, сообщает CNN.

До этого украинский пленный Александр Залесский заявлял, что ВСУ бросили группу мобилизованных, получивших ранения в ходе боя в районе Галицыновки Донецкой народной республики (ДНР).

Раненые солдаты ВСУ оказали друг другу первую помощь и направились к точке эвакуации. Прибыть туда им удалось лишь следующим утром. Однако увозить бойцов никто не стал, за ними даже не стали выезжать.

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