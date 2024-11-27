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В ХАМАС прокомментировали соглашение Израиля по Ливану

ХАМАС: соглашение по Ливану разрушает планы Израиля по изменению карты региона

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Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Достигнутое между Ливаном и Израилем соглашение о прекращении огня сводит на нет планы еврейского государства по изменению силой карты Ближнего Востока. Об этом говорится в специальном заявлении палестинского движения ХАМАС, передает ТАСС.

Отмечается также, что это соглашение разрушит «иллюзии» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что возможен разгром сил сопротивления или их разоружение.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии.

На этой неделе Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступит в силу в среду, 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатический прорыв, во вторник ЦАХАЛ продолжал военные операции против «Хезболлы», а шииты обстреливали Израиль. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь в секторе Газа.

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