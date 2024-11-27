Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Лавров проведет круглый стол по Украине с послами в Москве

Захарова: Лавров 29 ноября проведет круглый стол по Украине с послами в Москве

close
Eduardo Munoz Alvarez/AP

Министр иностранных дел Сергей Лавров 29 ноября проведет заседание круглого стола по Украине с участием послов в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что это уже седьмой по счету посольский «круглый стол» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, он будет организован Дипломатической академией МИД России. В нем примут участие представители 75 дипмиссий, аккредитованных в Москве.

Тема предстоящего заседания — «Украинский кризис: глобальное информационное пространство». Глава МИД на мероприятии расскажет об изменениях в глобальной информационной среде в условиях украинского кризиса, а также поделится оценками происходящего на Украине на данном этапе.

В прошлый раз Лавров проводил круглый стол по Украине с послами более 70 стран в апреле. Тогда была другая тема — «Украинский кризис. Правовое и правозащитное измерение».

Ранее Лавров высказался о возможности урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами