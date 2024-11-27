Лавров проведет круглый стол по Украине с послами в Москве

Министр иностранных дел Сергей Лавров 29 ноября проведет заседание круглого стола по Украине с участием послов в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что это уже седьмой по счету посольский «круглый стол» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, он будет организован Дипломатической академией МИД России. В нем примут участие представители 75 дипмиссий, аккредитованных в Москве.

Тема предстоящего заседания — «Украинский кризис: глобальное информационное пространство». Глава МИД на мероприятии расскажет об изменениях в глобальной информационной среде в условиях украинского кризиса, а также поделится оценками происходящего на Украине на данном этапе.

В прошлый раз Лавров проводил круглый стол по Украине с послами более 70 стран в апреле. Тогда была другая тема — «Украинский кризис. Правовое и правозащитное измерение».

Ранее Лавров высказался о возможности урегулирования конфликта на Украине.