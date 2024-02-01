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Посланник Ватикана заявил о важности миссии по возвращению детей на Украину

Кардинал Дзуппи: возвращение детей на Украину поможет завершению конфликта

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Alessia Giuliani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кардинал Маттео Дзуппи, назначенный посланником Папы Римского по вопросу миротворческой миссии на Украине, полагает, что помощь в возвращении украинских детей на родину будет способствовать завершению конфликта. Об этом он заявил в интервью изданию La Civiltà Cattolica.

«Украинское правительство официально поблагодарило Святой престол вместе с Катаром и ЮНИСЕФ за то, что они сделали по вопросу о детях, захваченных во время конфликта. Было такое же заявление от россиян. Воссоединение [с семьями] некоторых детей было той гуманитарной операцией, проведение которой нас попросили облегчить», — сказал Дзуппи.

Кардинал заявил, что Святой престол понимает, что этого мало и требуется намного больше, однако надеется, что эти усилия дадут толчок к поиску возможностей для разрешения конфликта.

«Папа Франциск не смиряется, но ключа к миру нет в его кармане. Решение нужно найти вместе. (…) А гуманитарный аспект очень важен», — сказал Дзуппи.

Он также заявил, что Ватикан хотел бы принять тысячи украинских детей этим летом в Италии.

24 января посольство РФ заявило о готовности продолжить диалог с Ватиканом.

15 января Папа Римский задумал организовать переговоры Москвы и Киева в Ватикане.

24 декабря папский посланник Дзуппи заявил о продвижении в мирной миссии по Украине

Ранее омбудсмен Львова-Белова прокомментировала обвинения в депортации украинских детей.

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