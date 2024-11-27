Премьер Словакии рассказал, чего ожидают от Трампа по Украине

С именем избранного президента США Дональда Трампа связаны большие ожидания относительно урегулирования продолжающегося конфликта на Украине. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

«Несколько часов назад я говорил по телефону с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом», - сообщил он, отметив, что поздравил его с победой на выборах в США.

Фицо подчеркнул, что с личностью Трампа связывают «огромные ожидания в вопросе военного конфликта на Украине».

До этого американский бизнесмен Илон Маск негативно отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса $24 млрд на дополнительную военную помощь Украине.

Илон Маск входит в ближайшее окружение избранного президента США Дональда Трампа, он и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство, которое займется повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией.

Ранее стало известно, когда Трамп может начать переговоры по Украине.