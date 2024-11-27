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В МИД РФ рассказали, кто играет главную роль в антироссийской политике

Захарова заявила о лидирующей роли Лондона в антироссийской политике

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что Лондон играет главную роль в антироссийской политике.

«Они (Лондон. — «Газета.Ru») играют лидирующую роль (В антироссийской политике Запада. — «Газета.Ru»)). Идеологически, политически, финансово, экономически и так далее. Они это делают не только с нами, это их стиль по жизни», — поделилась Захарова.

Она пояснила, что британские власти замораживают активы, как частные, так и государственные, отбирают их у многих стран и даже крупных частных предпринимателей.

До этого Захарова сообщала, что в МИД РФ вызвали британского посла в России Найджела Кейси.

Кейси был вызван в российский МИД в связи с деятельностью сотрудника миссии, подозреваемого в разведывательной деятельности.

В последний раз британского посла вызывали в МИД России в мае.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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