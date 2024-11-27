Правящая партия Грузии представила кандидатуру на пост президента

Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» представила кандидатуру депутата и бывшего футболиста Михаила Кавелашвили на должность президента страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление основателя партии Бидзины Иванишвили.

«Рад сообщить, что в соответствии с решением политического совета партии на пост президента Грузии представляю кандидатуру Михаила Кавелашвили», — заявил Иванишвили на брифинге.

26 ноября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили предложил депутатам провести выборы президента республики 14 декабря 2024 года. Если голосование будет назначено на этот день, то инаугурация нового главы страны, согласно грузинскому законодательству, состоится 29 декабря.

26 октября 2024 года в Грузии состоялись выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.

Ранее правящая в Грузии партия выбрала премьера и спикера парламента.