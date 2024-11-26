Страны G7 введут новые санкции против России вслед за США

Страны Группы семи (G7) планируют ввести дополнительные ограничительные меры в отношении России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, его слова приводит ТАСС.

«На прошлой неделе США ввели последние к настоящему моменту санкции в отношении финансового сектора России, в том числе против Газпромбанка. Думаю, можно также ожидать дальнейших действий со стороны стран G7», — сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, страны G7 завершают подготовку к передаче Украине кредита в размере $50 млрд за счет будущих доходов от замороженных активов России.

Ранее в в Еврокомиссии заявляли, что страны ЕС постоянно поддерживают контакты с США по санкциям против России.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее в ЕС допустили снятие санкций с России.