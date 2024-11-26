Ушаков заявил, что РФ ценит свободное использование русского языка в Казахстане

Российская сторона ценит, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«В Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык, мы это ценим и признательны президенту Казахстана за его инициативу учреждения международной организации по русскому языку», — заявил он.

По словам Ушакова, деятельность организации будет способствовать поддержке и продвижению русского языка в качестве средства межгосударственного и межнационального общения.

8 октября президент России Владимир Путин на саммите СНГ назвал инициативу главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева создать Международную организацию по русскому языку в СНГ полезной и важной. Глава государства напомнил, что год назад в Бишкеке был подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку.

В 2023 году в Бишкеке был подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку.

Ранее в Дубае открылся образовательный центр Минпросвещения России.