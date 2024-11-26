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Во Франции заявили, что общение с Трампом травмирует чиновников НАТО

Экс-постпред Франции Доменак: общение с Трампом травмирует чиновников НАТО

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Yves Herman/Reuters

Общение с избранным президентом США Дональдом Трампом травмирует должностных лиц НАТО и вызывает у них панические настроения. Об этом со ссылкой на бывшего постпреда Франции при Североатлантическом альянсе Мюриэль Доменак сообщает РИА Новости.

Описывая отношение чиновников НАТО к предстоящему возвращению Трампа на пост президента США, Доминак рассказала, что многие из них «небезосновательно травмированы», но не признаются в этом публично. Из разговоров с должностными лицами альянса она сделала выводы, что те испытывают панику.

23 ноября газета Financial Times (FT) рассказала, что высокопоставленные британские чиновники опасаются планов Трампа по завершению украинского конфликта, так как, по их мнению, это подорвет НАТО и поставит под сомнение гарантии безопасности Европы. Кроме того, они не до конца уверены, что при Трампе США вообще останутся в НАТО, хотя такой шаг представляется им не очень вероятным.

Ранее в США рассказали, какой шаг Трампа сильно разочарует украинцев.

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