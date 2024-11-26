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В Раде рассказали, как Зеленский намекает Трампу о мирном плане

Дубинский: Зеленский хочет от Трампа мирного плана по замыслу демократов

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Kevin Lamarque/Reuters

Слова украинского лидера Владимира Зеленского об ожидании от избранного президента США Дональда Трампа мирных инициатив по Украине были предложены Киеву госсекретарем США Энтони Блинкеном и действующей администрацией президента Джо Байдена. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал украинский депутат Александр Дубинский.

«(Зеленский — прим. ред.) решил, видимо, поднять градус поездки — и заявил, что ждет от Трампа предложений по завершению войны в январе… такие заявления, за которыми угадывается твердая рука Блинкена», — подчеркнул он.

По словам Дубинского. уходящие демократы в США стремятся «подловить» Трампа по вопросу Украины: если избранный президент предложит свое видение окончания конфликта, то его быстро обвинят в давлении на Украину, а если Трамп не сделает предложений об урегулировании на Украине, то это даст Зеленскому возможность говорить, что у США нет плана по решению конфликта.

До этого издание Politico писало, что Трамп намерен добиться окончания конфликта на Украине, однако это будет сложно из-за изменившейся международной обстановки.

По данным издания, Трамп заявляет, будто способен завершить конфликт на Украине за 24 часа, предложив сделку. В планах политика, в рамках этой сделки Киев может уступить территории и откажется от членства в Североатлантическом альянсе в обмен на мир.

Ранее конгрессмен рассказал, когда администрация Трампа займется переговорами по Украине.

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