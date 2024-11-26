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Трамп предложил девочке купить ее волосы за миллионы

РИА Новости: Трамп предложил девочке миллионы за ее волосы

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Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп предложил девочке купить ее волосы за миллионы, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в соцсетях распространилось видео, на котором Трамп едет на гольф-каре в своем гольф-клубе во Флориде. В какой-то момент он остановился рядом с темнокожей девочкой с вьющимися волосами.

«Мне нравится эта девочка. Мне нравятся ее волосы. Я хочу ее волосы. Я куплю твои волосы, я заплачу тебе миллионы», — заявил Трамп.

После этого избранный президент США посадил девочку в гольф-кар, сделал с ней несколько снимков и уехал.

До этого Трамп в беседе с Just The News ответил на сообщения средств массовой информации о том, что его советника Бориса Эпштейна обвинили в попытках извлечь выгоду с помощью влияния на выбор будущим президентом кандидатов на государственные посты. Трамп отметил, что не был осведомлен о подобных действиях кого-либо из своих сотрудников.

Ранее Лукашенко предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию при одном условии.

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