Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга посоветовал уточнять в Минобороны РФ, какие именно ракеты сбивают над российскими территориями.

На вопрос журналиста, какие именно восемь ракет были сбиты накануне над Курской областью и стоит ли ждать ответа, Песков посоветовал обращаться в профильное ведомство.

«Не могу ответить на этот вопрос. Это касается хода СВО. Рекомендую обратиться в Минобороны РФ», — пояснил пресс-секретарь президента.

До этого издание Life со ссылкой на SHOT сообщало, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые попытались применить американский беспилотник Switchblade 600 для атаки на Курскую область.

По данным журналистов, американский дрон попытались применить накануне днем. Беспилотник заметили над Рыльским районом российского региона, после чего сбили с помощью обычного ружья, отметили авторы.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.