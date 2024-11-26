В Кремле прокомментировали сообщения о возобновлении ядерного статуса Украины

В Кремле негативно относятся к сообщению газеты New York Times о том, что некоторые американские чиновники предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. С соответствующим комментарием на брифинге выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряжения, есть самый экстремистский фланг.

«Это безответственные рассуждения людей, которые плохо понимают и представляют себе реальность и не чувствуют ни толики ответственности [за свои слова]», — сказал Песков.

Он также обратил внимание, что упомянутые высказывания носят анонимный характер.

22 ноября газета The New York Times писала, что некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи при этом отмечают, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями».

Ранее в НАТО отвергли обвинения в провоцировании конфликта на Украине.