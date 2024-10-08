Лидеры государств СНГ призвали не допускать возрождения фашизма

Главы стран Содружества Независимых Государств (СНГ) призвали не допускать возрождения фашизма, нацизма, милитаризма. Обращение лидеров СНГ к народам государств Содружества и мировой общественности опубликовано на сайте Кремля.

В заявлении сказано, что главы стран СНГ призывают народы государств Содружества и народы во всем мире не допускать возрождения фашизма, нацизма, милитаризма и пресекать попытки развязывания новой мировой войны.

8 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны СНГ в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер подчеркнул, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом. Также Путин предложил странам СНГ учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в ВОВ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что для стран СНГ День Победы 9 мая является важным фактором дальнейшего сотрудничества.

Ранее Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ.