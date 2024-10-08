Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидеры государств СНГ призвали не допускать возрождения фашизма

Главы стран СНГ призвали не допускать возрождения фашизма, нацизма и милитаризма

close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Главы стран Содружества Независимых Государств (СНГ) призвали не допускать возрождения фашизма, нацизма, милитаризма. Обращение лидеров СНГ к народам государств Содружества и мировой общественности опубликовано на сайте Кремля.

В заявлении сказано, что главы стран СНГ призывают народы государств Содружества и народы во всем мире не допускать возрождения фашизма, нацизма, милитаризма и пресекать попытки развязывания новой мировой войны.

8 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны СНГ в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер подчеркнул, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом. Также Путин предложил странам СНГ учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в ВОВ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что для стран СНГ День Победы 9 мая является важным фактором дальнейшего сотрудничества.

Ранее Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами