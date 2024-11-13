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В МИД Мали рассказали о расследовании участия Киева в поддержке террористов в стране

Глава МИД Диоп: нет cомнений в участии Украины в поддержке террористов в Мали

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Depositphotos

Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил в беседе с РИА Новости, что нет сомнений в участии Украины в поддержке террористов в африканской стране.

Он отметил, что Киев сам взял на себя ответственность за поддержку террористических групп на севере Мали через сотрудника украинской разведки, а затем украинского дипломата, в Дакаре.

«Это достаточно серьезные элементы, чтобы двигаться дальше», — сказал министр.

По его словам, расследование участия Украины в этой поддержке будет продолжаться.

«Я не думаю, что у кого-то сегодня есть сомнения в причастности Украины», — добавил дипломат.

На прошлой неделе Диоп заявил, что террористы при поддержке Украины и ряда бывших партнеров Бамако хотят сменить режим в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

В октябре французская газета Monde со ссылкой на источники написала, что украинская разведка активизировала свои связи с террористами альянса вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA в Мали с начала 2024 года. По информации издания, Киев занимается обучением террористов.

Ранее Лавров назвал бандитизмом взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали и других странах.

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