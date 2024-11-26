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На Западе испугались возможного появления в Европе пророссийского президента

Politico: Запад испугался победы Джорджеску в первом туре выборов в Румынии

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Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Победа в первом туре президентских выборов в Румынии Кэлина Джорджеску, который выступает за укрепление связей с Россией, вызывает на Западе опасения, что РФ может «привлечь в свой лагерь» Румынию. Об этом пишет американская газета Politico.

«Шокирующая победа ультранационалиста Кэлина Джорджеску увеличивает опасения, что Москва может попытаться привлечь в свой лагерь Румынию», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Румыния входит в ЕС и в НАТО, играя для Запада важную роль с точки зрения поставок вооружения Украине.

Сообщалось, что поддерживающий расширение связей с Россией кандидат в президенты Румынии Джеорджеску набрал наибольшее количество голосов в первом туре выборов главы государства.

После подсчета 100% голосов избирателей ЦИК установил, что первое место занял Джеорджеску. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов.

На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов.

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, через восемь дней в Румынии пройдет второй тур выборов с участием Джеорджеску и Ласкони. Победителем станет кандидат, набравший простое большинство.

Ранее в Кремле заявили, что будут следить за выборами в Румынии.

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