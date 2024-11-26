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Украина надеется, что Трамп поможет остановить продвижение армии России

WP: Украина надеется, что Трамп поможет отразить наступление России

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Brian Snyder/Reuters

Украина надеется, что избранный президент США Дональд Трамп поможет отразить наступление России. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Украина надеется, что, приняв транзакционный подход Трампа к дипломатии — включая предложение американским компаниям прибыльных деловых возможностей — новый президент поможет отразить наступление России», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, в Киеве до сих пор есть надежды на то, что Трамп поможет закончить войну способом, который Украина сочтет «справедливым».

До этого американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявлял, что телефонный звонок между США и Россией мог бы остановить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине.

Он также прокомментировал разрешение Вашингтона на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории РФ. Экономист подчеркнул, что Украина не может использовать эти ракеты без активного участия США в программировании цели и операции по прицеливанию.

Ранее в США поставили под сомнение стратегическое мышление Байдена в отношении Украины.

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Операция на Украине
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