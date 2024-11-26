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Экономист Сакс рассказал, как остановить эскалацию на Украине одним звонком

Экономист Сакс: эскалацию можно остановить одним телефонным звонком РФ и США

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Телефонный звонок между США и Россией мог бы остановить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Такое мнение высказал американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в подкасте Judging Freedom на YouTube.

США и России могли бы обсудить соглашение, которое поставило бы стороны на путь к прекращению конфликта и дало бы уверенность в том, что дальнейшая эскалация будет предотвращена. «Это возможно даже при одном телефонном звонке», — считает он.

Глубинной причиной российско-украинского конфликта, по мнению Сакса, является стремление США к расширению НАТО до российских границ.

Он также прокомментировал разрешение Вашингтона на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории РФ. Экономист подчеркнул, что Украина не может использовать эти ракеты без активного участия США в программировании цели и операции по прицеливанию.

Накануне турецкий аналитик Мехмет Чагатай Гюлер выразил мнение, что Дональд Трамп может инициировать мирные переговоры по Украине до конца года.

Ранее Кулеба рассказал, почему Украина не согласится на быстрое решение конфликта.

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