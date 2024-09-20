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В Кремле ответили на вопрос, пересадят ли чиновников на новые Lada Aura

Песков: в администрации президента изучат надежность Lada Aura для госслужбы

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Управление делами администрации президента России изучит цены новых Lada Aura и их надежность для работы в госслужбе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«У нас есть управление делами президента, которое оценивает и ценовые характеристики и характеристики по надежности авто для госслужбы. Будет это сделано и на этот раз», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли выполнено обещание пересадить чиновников на отечественные автомобили.

19 сентября президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит ₽3 млн. Серийное производство седана, по его словам, запланировано уже в сентябре.

Он также рассказал, что ведется работа над созданием версии автомобиля для работы в такси.

Lada Aura впервые была представлена в июне 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Автомобиль собран на базе Lada Vesta.

Ранее стал известен список оснащения Lada Aura.

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