В конгрессе США Байдена призвали к ответу из-за Украины

Возможная передача действующим президентом США Джо Байденом ядерного оружия Украине — это безумная идея, противоречащая конституции. Об этом заявила конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х.

«Это безумие, это полностью антиконституционно. Возможно, это акт госизмены», — отметила она.

Тейлор Грин задалась вопросом, не хочет ли уходящий глава Белого дома таким образом развязать ядерную войну, чтобы использовать это в качестве повода для приостановки передачи власти республиканцу Дональду Трампу.

Так политик ответила на пост бизнесмена Марио Навфаля, который иронично высказался о решении американских властей предоставить Киеву ядерное оружие до ухода Байдена из Белого дома.

24 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег западные страны от попыток дать Украине ядерное оружие. Россия обновила свою ядерную доктрину, в связи с чем, по словам зампреда, «остается подумать, кому потенциально из врагов Белого дома можно передать ядерные технологии РФ».

Ранее в Совфеде предсказали последствия возвращения Украине ядерного оружия.