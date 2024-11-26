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Французский политик призвал к неповиновению, в случае решения об отправке войск на Украину

Филиппо: Макрон стал бы предателем Франции, отправив войска на Украину

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Alexis Sciard/Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон стал бы предателем Франции, если бы решил отправить войска на Украину. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Если Макрон отправит войска на Украину против России: потребуется массовое неповиновение», — написал он.

По мнению политика, это будет не война Франции, а развязывание Третьей мировой войны.

«На самом деле приказ отдал бы не главнокомандующий армии, а предатель родины, подчиняющийся иностранным державам, враждебным Франции», — заявил Филиппо.

По его мнению, при таком сценарии французы не должны подчиняться командам властей.

Французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что западные страны возобновили обсуждения отправки своих войск или бойцов частных военных компаний на Украину. Это происходит на фоне возможного прекращения поддержки Украины со стороны США.

По ее данным, обсуждения носят засекреченный характер.

Ранее глава МИД Италии высказался об отправке военных на Украину.

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