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Россия представит «шоковый контент» по ситуации в Селидово

Мирошник: РФ представит международным организациям факты о расстрелах в Селидово

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Нина Зотина/РИА Новости

Россия представит международным организациям доказательства расстрелов украинскими военными мирных жителей города Селидово. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он рассказал, что в данный момент российская сторона собирает все достоверные факты, видеоматериалы, фотоматериалы доказательства свидетельства очевидцев.

«...И вот этот шоковый контент, подготовленный в технологичном формате, и [будет] представлен на заседаниях различных международных организаций», — сказал Мирошник.

По его словам, РФ обязательно потребует от международных организаций «каких-то действий».

Кроме того, доказательства произошедшего будут направлены странам, которые готовы адекватно воспринимать факты, связанные с нарушением Украиной международного гуманитарного права, добавил посол МИД.

25 ноября Мирошник заявил, что украинские военные стреляли в мирных жителей в городе.

Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали объекты инфраструктуры при отступлении из Селидово.

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