Россия представит «шоковый контент» по ситуации в Селидово

Россия представит международным организациям доказательства расстрелов украинскими военными мирных жителей города Селидово. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Он рассказал, что в данный момент российская сторона собирает все достоверные факты, видеоматериалы, фотоматериалы доказательства свидетельства очевидцев.
«...И вот этот шоковый контент, подготовленный в технологичном формате, и [будет] представлен на заседаниях различных международных организаций», — сказал Мирошник.
По его словам, РФ обязательно потребует от международных организаций «каких-то действий».
Кроме того, доказательства произошедшего будут направлены странам, которые готовы адекватно воспринимать факты, связанные с нарушением Украиной международного гуманитарного права, добавил посол МИД.
25 ноября Мирошник заявил, что украинские военные стреляли в мирных жителей в городе.
Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали объекты инфраструктуры при отступлении из Селидово.