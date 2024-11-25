Миссия по содействию безопасности для Украины начнет координировать помощь НАТО

Миссия по содействию безопасности и подготовке персонала для Украины (NSATU) начнет с января координировать помощь НАТО Украине. Об этом заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что следующая встреча министров обороны Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции состоится в начале 2025 года.

В июле саммит НАТО объявил о создании NSATU для координации военных поставок и обучения для Украины со стороны стран НАТО и партнеров. Миссия действует на территории стран альянса с целью «поддержки усилий Украины по самообороне в соответствии с Уставом ООН».

В сентябре глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщал, что Североатлантический альянс активно работает над запуском спецмиссии по координации помощи и подготовке украинских военных, что включает командование в ФРГ и логистический хаб на территории восточного крыла НАТО. По его словам, для этого будет задействовано около 700 человек.

Ранее в НАТО объяснили, почему помогают Киеву.