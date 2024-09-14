НАТО работает над созданием миссии по координации помощи Украине

Организация Североатлантического договора (НАТО) продолжает работать над созданием специального командирования по координации военной помощи и подготовки солдат Украины со штабом в ФРГ. Об этом сообщил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, слова которого передает РИА Новости.

«Мы активно работаем над запуском спецмиссии по координации помощи и подготовки украинских военных, что включает командование в ФРГ, логистический хаб на территории восточного крыла НАТО. Для этого будет задействовано порядка 700 человек», — заявил он.

14 сентября Бауэр заявил, что возможное разрешение Украине бить дальнобойным оружием по территории России является оправданным с военной точки зрения.

11 сентября Роб Бауэр заявил, что Соединенные Штаты вряд ли прекратят поддержку Украины вне зависимости от результатов предстоящих президентских выборов в стране.

Ранее стала известна позиция Шольца в вопросе использования западного оружия для атак по РФ.