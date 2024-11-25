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Стало известно, как в США отреагировали на отказ Гетца от выдвижения на пост генпрокурора

Time: отказ Гетца от поста генпрокурора США восприняли с облегчением

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Kyle Mazza/IMAGO/Global Look Press

В минюсте восприняли с облегчением отказ бывшего конгрессмена Мэтта Гетца от кандидатуры на пост министра юстиции — генерального прокурора США в новой администрации. Об этом сообщила газета Time со ссылкой на источники.

«Катастрофа предотвращена», — сказал один из прокуроров после того, как стало известно об отказе Гетца от выдвижения.

21 ноября Гетц объявил о снятии своей кандидатуры с рассмотрения на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции США. По его мнению, у переходной команды нет времени на разногласия и министерство юстиции должно приступить к работе с первого дня президентского срока.

До этого в минюсте США назвали безумием решение избранного президента США Дональда Трампа назначить Гетца главой ведомства и генеральным прокурором. Бывшего конгрессмена обвиняют в распространении ложных сведений о штурме Капитолия и «поддержке присоединения Крыма к РФ». Также он призывал распустить ФБР и был фигурантом дела о сексуальной эксплуатации.

Ранее Трамп назвал своего кандидата на пост министра финансов США.

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