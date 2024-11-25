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В НАТО назвали конфликт на Украине частью противостояния США и Китая

Адмирал Бауэр: конфликт на Украине — это часть противостояния США и КНР

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Global Look Press

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, рассуждая о том, почему США при Дональде Трампе и Запад в целом не должны завершать конфликт на Украине победой России, заявил, что конфликт на Украине - это якобы часть глобального перебалансирования сил между США и Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что даже если Российско-украинский конфликт завершится при любых обстоятельствах, то это не означает, что все вернется к нормальной жизни. По его словам, существующая ситуация является частью гораздо более глобального вызова.

По мнению Бауэра, все, что происходит сегодня, «гораздо шире, чем Украина».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уходящая команда президента США Джо Байдена продолжает усиливать напряженность, поскольку она представляет собой партию, ориентированную на военные действия. По его словам, для США Украина представляет собой инструмент, позволяющий продолжать военные действия с целью нанесения стратегического удара по РФ.

Ранее в США допустили начало ядерной войны до инаугурации Трампа.

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