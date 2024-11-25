Шольц после выдвижения на второй срок выступил с заявлением о помощи Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после выдвижения на второй срок заявил, что поддерживает финансирование помощи Украине из заимствований из немецкого госбюджета. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщает РИА Новости.

«По-прежнему важно, что я неуклонно следил за тем, чтобы мы не принимали неправильных решений», — сказал политик.

Канцлер пояснил, что речь идет об отказе ФРГ поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, а также о том, что передаваемое Киеву немецкое тяжелое вооружение не должно использоваться для нанесения ударов вглубь территории России.

Он отметил, что выступает против эскалации украинского конфликта, хотя, как и ранее, выступает за то, чтобы в госбюджете Германии на следующий год военная помощь Киеву в размере €12 млрд была профинансирована из заимствований путем приостановки так-называемого «долгового тормоза».

25 ноября руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) решило единогласно выдвинуть кандидатуру Шольца на второй срок.

13 ноября Шольц заявил, что поддержка Киева не должна осуществляться в ущерб будущему Германии и за счет пенсионеров. При этом он отметил, что действия, которые были направлены на организацию поддержки, являются правильными.

Ранее Шольц оценил шансы Украины вступить в НАТО.