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Шольц после выдвижения на второй срок выступил с заявлением о помощи Украине

Шольц после выдвижения на второй срок поддержал финансирование помощи Украине

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после выдвижения на второй срок заявил, что поддерживает финансирование помощи Украине из заимствований из немецкого госбюджета. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщает РИА Новости.

«По-прежнему важно, что я неуклонно следил за тем, чтобы мы не принимали неправильных решений», — сказал политик.

Канцлер пояснил, что речь идет об отказе ФРГ поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, а также о том, что передаваемое Киеву немецкое тяжелое вооружение не должно использоваться для нанесения ударов вглубь территории России.

Он отметил, что выступает против эскалации украинского конфликта, хотя, как и ранее, выступает за то, чтобы в госбюджете Германии на следующий год военная помощь Киеву в размере €12 млрд была профинансирована из заимствований путем приостановки так-называемого «долгового тормоза».

25 ноября руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) решило единогласно выдвинуть кандидатуру Шольца на второй срок.

13 ноября Шольц заявил, что поддержка Киева не должна осуществляться в ущерб будущему Германии и за счет пенсионеров. При этом он отметил, что действия, которые были направлены на организацию поддержки, являются правильными.

Ранее Шольц оценил шансы Украины вступить в НАТО.

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