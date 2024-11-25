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Военный эксперт: у Трампа будет выбор между эскалацией и миром

Военэксперт Пинчук: Трампу придется выбирать между эскалацией и миром

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Brian Snyder/Reuters

Несмотря на то, что действующий президент США Джо Байден пытается максимально обострить ситуацию, позволив Киеву наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь России, у избранного американского лидера Дональда Трампа будет возможность сделать выбор между эскалацией и миром. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал доктор политических наук, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук.

Трамп, по его мнению, может либо поддерживать напряжение, созданное демократами, либо «резко выпустить пар».

«Сколько угодно можно потом говорить: это, дескать, русские первые начали, это они нанесли первыми ядерный удар. Но когда в этом алгоритме твоя вина все равно очевидна, когда ты поднял эти ставки и создал условия для использования ядерного арсенала, это слишком высокий уровень ответственности для любого правительства США, демократического или республиканского», — сказал Пинчук.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, команда Трампа твердит о необходимости урегулирования вооруженного конфликта на Украине, в то время как администрация Байдена лишь ухудшает ситуацию. По словам представителя Кремля, из круга сторонников избранного президента США и тех, кто получит должности в будущей администрации, звучат слова «мир» или «мирный план», совсем иначе обстоят дела с действующей администрацией.

Ранее в конгрессе заявили, что Трамп не будет делать упор на военные расходы.

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