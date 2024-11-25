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Украинский военный предрек отступление ВСУ из Курской области

NYT: российские военные выбьют подразделения ВСУ из Курской области

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские в ближайшем будущем выбьют подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Об этом заявил командир батальона 47-й бригады украинской армии Геннадий в беседе с The New York Times (NYT).

«В конечном итоге они отбросят нас назад. Они добавляют больше силы, у них есть цель достичь границы любой ценой, поэтому они это сделают», — сказал комбат.

Журналисты американского издания отмечают, что находящиеся в Курской области украинские военные сомневаются в целесообразности своих действий на территории российского региона.

Недавно военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что Украина испытывает трудности сразу на нескольких направлениях. В Курской области их вытесняют российские войска.

Ранее Минобороны показало кадры ударов Ми-28 по ВСУ в курском приграничье.

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