Президент Украины Владимир Зеленский давно превратился из лидера страны в главного сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата). Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене.

«Зеленский для внешнего мира, и для дирижеров войны, в частности, — давно превратился из президента — в верховного ТЦК-шника <…> Верховному ТЦК-шнику не нужна никакая Конституция и соблюдение прав человека», — подчеркнул он.

Дубинский отметил, что сейчас функционал Зеленского, чей срок на посту президента истек 20 мая, сводится к трем задачам: легитимизировать продолжение войны, создавая картинку для зарубежной прессы, выпрашивать у западных партнеров оружие и деньги, обеспечивать пополнение рядов ВСУ новобранцами.

23 ноября стало известно, что большинство мужчин в Харькове на северо-востоке Украины отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК. Владелец местной станции техобслуживания рассказал, что его коллеги, которые ремонтируют рулевые рейки, остались дома из-за «риска не доехать до работы», а к поставщикам масел он смог попасть только с черного входа, так как все было закрыто. Сообщения об облавах появились на фоне заявления губернатора Харьковской области Олега Синегубова о намерении властей повысить «эффективность мобилизационных мер».

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее депутат Киевского горсовета призвала насильственно мобилизовать всех.