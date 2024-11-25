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На выборах президента Уругвая побеждает кандидат от оппозиции

Оппозиционер Яманду Орси одерживает победу на президентских выборах в Уругвае

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Global Look Press

Во втором туре президентских выборов в Уругвае победу одерживает оппозиционный кандидат Яманду Орси. Об этом, ссылаясь на данные Избирательного суда Уругвая, сообщает ТАСС.

Орси, представляющий левоцентристскую коалицию «Широкий фронт», после обработки данных с 81,26% избирательных участков получил 942 470 голосов. Его оппонента, кандидата от правящей правоцентристской партии «Бланко» Альваро Дельгадо, поддержали 898 767 граждан.

Дельгадо признал свое поражение на выборах и поздравил своего соперника. Действующий президент страны Луис Лакалье Поу также поздравил Орси с победой.

27 октября в Уругвае прошел первый тур президентских выборов, во время которого победитель не определился. Больше всего голосов набрал Орси, второе место занял Дельгадо, третье — кандидат от правой партии «Колорадо» Андрес Охеда.

17 октября Охеда заявил, что, в случае своей победы на выборах, готов изучить возможность присоединения страны к БРИКС.

Ранее в Уругвае отменили все матчи после того, как футболист потерял сознание на поле.

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