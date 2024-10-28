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В Уругвае завершилось голосование на выборах президента

В Уругвае экзитполы показывают необходимость второго тура выборов президента

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Global Look Press

Результаты экзитполов показывают, что кандидат от оппозиционной левоцентристской коалиции «Широкий фронт» Яманду Орси лидирует на выборах президента Уругвая. Но политик не набирает необходимой поддержки для победы в первом туре, пишет газета El Observador.

В сообщении уточнили, что Орси получил 42-44% голосов. Его соперника, кандидата от правящей правоцентристской Национальной партии Альваро Дельгадо поддержали 27-28% избирателей. На третьем месте в президентской гонке с 15-16% голосов — кандидат от правой партии «Колорадо» Андрес Охеда.

Таким образом, ни одному из претендентов на высший государственный пост не удалось получить абсолютное большинство голосов. Если этот результат подтвердится, то 24 ноября в Уругвае пройдет второй тур выборов.

17 октября кандидат в президенты Уругвая от правоцентристской партии «Колорадо» Андрес Охеда заявил, что, в случае своей победы на выборах, готов изучить возможность присоединения страны к БРИКС.

Ранее в Уругвае отменили все матчи после того, как футболист потерял сознание на поле.

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