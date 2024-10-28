В Уругвае завершилось голосование на выборах президента

Результаты экзитполов показывают, что кандидат от оппозиционной левоцентристской коалиции «Широкий фронт» Яманду Орси лидирует на выборах президента Уругвая. Но политик не набирает необходимой поддержки для победы в первом туре, пишет газета El Observador.

В сообщении уточнили, что Орси получил 42-44% голосов. Его соперника, кандидата от правящей правоцентристской Национальной партии Альваро Дельгадо поддержали 27-28% избирателей. На третьем месте в президентской гонке с 15-16% голосов — кандидат от правой партии «Колорадо» Андрес Охеда.

Таким образом, ни одному из претендентов на высший государственный пост не удалось получить абсолютное большинство голосов. Если этот результат подтвердится, то 24 ноября в Уругвае пройдет второй тур выборов.

17 октября кандидат в президенты Уругвая от правоцентристской партии «Колорадо» Андрес Охеда заявил, что, в случае своей победы на выборах, готов изучить возможность присоединения страны к БРИКС.

Ранее в Уругвае отменили все матчи после того, как футболист потерял сознание на поле.