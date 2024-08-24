В Уругвае отменили все матчи после того, как футболист потерял сознание на поле

В Уругвае отменены все матчи профессиональных лиг, которые были запланированы на текущие выходные. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Ассоциацию по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP).

Решение об отмене и переносе матчей было принято в связи с инцидентом, произошедшим на игре 1/8 финала Кубка Либертадорес, в котором бразильский «Сан-Паулу» со счетом 2:0 обыграл уругвайский «Насьональ». Во время матча защитник «Насьоналя» Хуан Искьердо потерял сознание на поле. Игрок был экстренно госпитализирован. Позднее клуб сообщил, что у игрока было выявлено нарушение сердечного ритма. Его состояние стабилизировано, он находится под седативными препаратами в отделении интенсивной терапии.

Ассоциация по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP) заявила, что все запланированные на выходные матчи профессиональных лиг чемпионата страны будут перенесены из за ситуации с защитником «Насьоналя» Хуаном Искьердо.

В четверг Искьердо потерял сознание во время ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес против бразильского «Сан Паулу» и был госпитализирован. Встреча состоялась в Сан Паулу и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Пресс служба «Насьоналя» сообщила, что у игрока произошло нарушение сердечного ритма. Состояние Искьердо стабильно, он находится под седацией в отделении интенсивной терапии.

«Нашим приоритетом на данный момент является обеспечение благополучия Хуана, поэтому мы будем внимательно следить за развитием ситуации в ближайшие часы. Мы выражаем нашу полную поддержку и солидарность с его семьей и готовы оказать ей любую поддержку, необходимую в это трудное время», — сказано в заявлении MUFP.

Ранее сборная Уругвая выиграла бронзу Кубка Америки.