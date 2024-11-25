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Россия надеется на участие Армении в создании евразийской системы безопасности

Посол Копыркин: РФ надеется на участие Армении в создании системы безопасности

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Пресс-служба МИД РФ

Россия надеется на участие Армении в создании евразийской системы безопасности. Об этом заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

Он подчеркнул, что Россия продолжает выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности Армении как в двустороннем формате, так и через Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Копыркин также отметил, что реальных альтернатив российско-армянскому союзническому взаимодействию, включая сотрудничество в рамках ОДКБ, не существует.

Посол также сказал, что Москва рассчитывает по итогам года выйти на рекордный товарооборот с Ереваном в $14-16 млрд. По словам Копыркина, ведется работа над запуском в Армении совместных экономических проектов, которые внесут осязаемый вклад в развитие промышленности республики, создадут новые рабочие места и увеличат поступления налогов в бюджет.

Ранее МИД РФ заявили о дистанцировании Армении от участия в деятельности ОДКБ.

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