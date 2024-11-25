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Россия рассчитывает достигнуть рекордного товарооборота с Арменией

Посол Копыркин: Россия рассчитывает на товарооборот с Арменией в $14-16 млрд

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Shutterstock

Москва рассчитывает по итогам года выйти на рекордный товарооборот с Ереваном в $14-16 млрд. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

По словам дипломата, уже в первом полугодии текущего года товарооборот между Россией и Арменией превысил $8,3 млрд, превзойдя показатели за весь 2023 год в $7,4 млрд. Копыркин подчеркнул, что надеется на сохранение набранных темпов и достижение рекордных $14-16 млрд.

Посол отметил, что ведется работа над запуском в Армении совместных экономических проектов, которые внесут осязаемый вклад в развитие промышленности республики, создадут новые рабочие места и увеличат поступления налогов в бюджет.

23 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в армянском обществе позитивно настроены на сближение с Евросоюзом.

Ранее МИД РФ заявили о дистанцировании Армении от участия в деятельности ОДКБ.

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