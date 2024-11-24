В Совфеде обвинили главу МИД Франции в отсутствии ума из-за его слов об Украине

Глава комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале подверг критике заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро об отсутствии красных линий в поддержке Украины.

«Потрясает даже не столько его агрессивность, сколько явное отсутствие ума», — написал сенатор.

По его словам, подобное поведение характерно для подавляющего большинства либеральных европейских политиков нового поколения, ничего не знающих о войне, не помнящих вторую мировую, не знающих истории, плохо образованных, выросших на ультра-либеральных лозунгах и штампах. «Такое руководство» является «подлинной бедой нынешней Европы», отметил Пушков.

На этой неделе в интервью Би-би-си Барро заявил о праве Украины бить по территории России французскими ракетами большой дальности.

По словам дипломата, Киев может наносить подобные удары «в целях самообороны». Он также высказал мнение о том, что у Запада не должно быть ограничений и «красных линий» по вопросу поддержки Украины. Барро отметил, что от помощи Киеву зависит европейская безопасность.

Ранее во Франции назвали количество дальнобойных ракет для поставок на Украину.