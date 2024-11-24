Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде обвинили главу МИД Франции в отсутствии ума из-за его слов об Украине

Сенатор Пушков подверг критике заявление главы МИД Франции о поддержке Украины

close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Глава комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале подверг критике заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро об отсутствии красных линий в поддержке Украины.

«Потрясает даже не столько его агрессивность, сколько явное отсутствие ума», — написал сенатор.

По его словам, подобное поведение характерно для подавляющего большинства либеральных европейских политиков нового поколения, ничего не знающих о войне, не помнящих вторую мировую, не знающих истории, плохо образованных, выросших на ультра-либеральных лозунгах и штампах. «Такое руководство» является «подлинной бедой нынешней Европы», отметил Пушков.

На этой неделе в интервью Би-би-си Барро заявил о праве Украины бить по территории России французскими ракетами большой дальности.

По словам дипломата, Киев может наносить подобные удары «в целях самообороны». Он также высказал мнение о том, что у Запада не должно быть ограничений и «красных линий» по вопросу поддержки Украины. Барро отметил, что от помощи Киеву зависит европейская безопасность.

Ранее во Франции назвали количество дальнобойных ракет для поставок на Украину.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами