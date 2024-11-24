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В Лондоне произошла поножовщина на Вестминстерском мосту

Daily Mail: в Лондоне произошло нападение с ножом на Вестминстерском мосту

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Depositphotos

Вестминстерский мост в Лондоне перекрыла полиция после нападения с ножом, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что «мужчину ранили ножом на глазах у шокированных туристов всего в нескольких метрах от здания парламента».

В полиции назвали случившееся «отдельным инцидентом» и не связывают с актом терроризма. В связи с ЧП задержаны четыре человека — трое подозреваются в покушении, еще один — в участии в драке.

10 ноября на рынке в юго-восточной части Лондона утром произошла поножовщина, при которой несколько человек были ранены. Полицейские задержали на месте происшествия 60-летнего мужчину. В результате инцидента пострадали три человека: один из них не выжил, двое госпитализированы. Версия о теракте не рассматривалась.

Ранее в Лондоне в последний день карнавала пять человек получили ножевые ранения.

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