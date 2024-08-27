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В Лондоне в последний день карнавала пять человек получили ножевые ранения

Скотленд-Ярд: в последний день карнавала в Лондоне пять человек получили ранения

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Stefan Rousseau/AP

Пять человек получили ножевые ранения в последний день карнавала афро-карибской культуры в Ноттинг-Хилле на северо-западе Лондона. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на опубликованное заявление Скотленд-Ярда.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Также тяжелым остается состояние и 32-летней женщины, которую ранили ножом 25 августа. По информации СМИ, она пришла на карнавал с малолетним ребенком, чтобы отдохнуть в выходной день. Всего же за два дня ножевые ранения получили восемь человек.

Кроме этого, полиция зафиксировала два случая нанесения резаных ран, которые не классифицируются как ножевые ранения, и один случай использования кислоты.

26 августа полиция Лондона сообщила, что арестовала 90 человек в Ноттинг-Хилле в первый день карнавала. В заявлении уточнили, что 15 полицейских пострадали, но их ранения несерьезные.

Карибский карнавал проходит в столице Британии с 1966 года. Первоначально он задумывался как объединяющая сила многонациональной общины города. Два года назад в Лондонском Ноттинг-Хилле закрыли щитами витрины магазинов перед праздником. На время двухдневного карнавала увеличивают число полицейских и устанавливают металлодетекторы для предотвращения нападений с холодным оружием.

Ранее британские власти разработали план на случай смерти кота Ларри.

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