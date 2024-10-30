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Сомали высылает из страны эфиопского дипломата

Власти Сомали объявили персоной нон грата советника посольства Эфиопии

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Farh Abdi Warsameh/AP

Сомалийские власти высылают из страны высокопоставленного сотрудника посольства Эфиопии. Об этом со ссылкой на заявление министерства иностранных дел и международного сотрудничества Сомали сообщает портал Somali Guardian.

Советник эфиопского дипломатического представительства в Могадишо Али Мохамед Адан должен покинуть Сомали в течение ближайших 72 часов. В качестве причины высылки дипломата названо несовместимое с его статусом вмешательство в государственные дела Сомали. В Могадишо утверждают, что Адан является полковником эфиопской военной разведки.

20 февраля посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин заявил, что Эфиопия и Сомали урегулируют кризис из-за подписания меморандума с Сомалилендом без постороннего вмешательства.

Отношения между Эфиопией и Федеративной Республикой Сомали стали обостряться после того, как Аддис-Абеба и непризнанный Сомалиленд решили заключить меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам. Власти Сомали заявляли, что будут оспаривать меморандум, который, по их мнению, нарушает суверенитет страны. В Могадишо прошла серия массовых протестных акций с осуждением меморандума. Несколько государств, в том числе Соединенные Штаты и Египет, выразили приверженность территориальной целостности Сомали.

Ранее Египет поддержал Сомали в споре по сделке Эфиопии и Сомалиленда.

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