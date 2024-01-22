Египет поддержал Сомали в споре по сделке Эфиопии и Сомалиленда

Президент Египта Абдель Фатх ас-Сиси выразил поддержку Сомали в споре по поводу предложения отколовшегося северного региона Сомалиленд предоставить не имеющей выхода к морю Эфиопии доступ к своему побережью в обмен на признание ее независимости. Об этом пишет The Guardian.

Глава государства добавил, что Каир может стать непосредственным участником эскалации спора между Могадишо и Аддис-Абебой.

Отношения между Сомали и Эфиопией ухудшились с начала января, когда Сомалиленд и Эфиопия объявили о меморандуме взаимопонимания в обход правительства Сомали, которое не осуществляет контроль над самопровозглашенной республикой с 1991 года.

Официальные лица Сомалиленда заявили, что предполагаемое соглашение будет предусматривать получение Эфиопией военно-морской базы на побережьяе Аденского залива в обмен на полное признание. Эфиопия по-прежнему хранила молчание по этому аспекту соглашения на фоне растущего международного давления , хотя некоторые чиновники намекнули на свою поддержку независимости Сомалиленда.

В интервью Observer в этом месяце министр иностранных дел Сомалиленда Эсса Кейд заявила, что, если регион не получит признания в качестве независимого государства, «ничего не произойдет». «Эфиопии нужен доступ к морю, и нам нужно признание, чтобы вы могли увидеть, как можно удовлетворить эти потребности», — добавила Кейд.

Эфиопия не имеет выхода к морю с 1993 года, когда ее собственный беспокойный северный регион Эритрея провозгласил независимость, что сделало страну зависимой от соседнего Джибути практически во всей ее международной торговле.

Сомали мобилизовала поддержку своих международных партнеров после того, как Эфиопия и Сомалиленд объявили о соглашении в первый день Нового года. У Египта также начался конфликт с Эфиопией из-за плотины, которую Эфиопия построила на Голубом Ниле.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил в среду, что Эфиопия является «источником нестабильности» в регионе, и призвал ее уважать территориальную целостность Сомали.

В начале января прошлого года в Сомалиленде было открыто первое месторождение нефти.

Ранее МИД Эфиопии опубликовал карту Африки без Сомали.