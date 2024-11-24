Те политические силы во Франции, которые заявляют об отсутствии красных линий в поддержке Киева, являются предателями интересов Парижа. Так французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (бывшая Twitter) прокомментировал заявление МИД Франции о разрешении бить вглубь территории России.

«Безответственные люди, предатели Франции и мира!» — подчеркнул он, говоря о заявлении МИД Франции.

На фоне разрешение Парижа ВСУ наносить удары по территории России ракетами производства Франции Филиппо в очередной раз призвал страну выйти из НАТО.

До этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Би-би-си заявил о праве Киева бить по российской территории французскими ракетами большой дальности.

По словам дипломата, Киев может наносить подобные удары «в целях самообороны». Он также высказал мнение о том, что у Запада не должно быть ограничений и «красных линий» по вопросу поддержки Украины. Барро отметил, что от помощи Киеву зависит европейская безопасность.

Ранее уходящий на пенсию Боррель призвал ЕС изучить «язык силы».