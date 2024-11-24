В МИД РФ рассказали о содержании договора о всеобъемлющем партнерстве с Ираном

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил ТАСС, что готовящееся соглашение о партнерстве Москвы и Тегерана будет касаться сфер безопасности и обороны.

Дипломат оказался раньше времени подробно раскрывать содержание документа.

«Он (договор. — «Газета.Ru») будет отвечать вызовам и требованиям современности, охватывать практически все актуальные и перспективные сферы российско-иранского сотрудничества, включая оборону и безопасность», — сказал Руденко.

Он добавил, что такое положение было и в аналогичном соглашении между странами от 2001 года, однако за 20 лет отношения Москвы и Тегерана по ряду направлений изменились и приобрели другой характер.

«Не стала проще и региональная обстановка. Плотно координируем подходы с нашими иранскими друзьями и предпринимаем необходимые совместные меры для упрочения мира и безопасности», — отметил замглавы МИД.

В прошлом месяце иранское информационное агентство IRNA передавало, что новый договор России и Ирана станет историческим поворотным моментом в отношениях двух стран. Он позволит открыть «новые горизонты в различных областях, включая энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, науку и технику, оборонное сотрудничество».

Ранее в ФРГ анонсировали новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией.