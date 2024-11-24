Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ рассказали о содержании договора о всеобъемлющем партнерстве с Ираном

Замглавы МИД Руденко: договор о партнерстве России и Ирана охватит сферу обороны

close
Shutterstock

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил ТАСС, что готовящееся соглашение о партнерстве Москвы и Тегерана будет касаться сфер безопасности и обороны.

Дипломат оказался раньше времени подробно раскрывать содержание документа.

«Он (договор. — «Газета.Ru») будет отвечать вызовам и требованиям современности, охватывать практически все актуальные и перспективные сферы российско-иранского сотрудничества, включая оборону и безопасность», — сказал Руденко.

Он добавил, что такое положение было и в аналогичном соглашении между странами от 2001 года, однако за 20 лет отношения Москвы и Тегерана по ряду направлений изменились и приобрели другой характер.

«Не стала проще и региональная обстановка. Плотно координируем подходы с нашими иранскими друзьями и предпринимаем необходимые совместные меры для упрочения мира и безопасности», — отметил замглавы МИД.

В прошлом месяце иранское информационное агентство IRNA передавало, что новый договор России и Ирана станет историческим поворотным моментом в отношениях двух стран. Он позволит открыть «новые горизонты в различных областях, включая энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, науку и технику, оборонное сотрудничество».

Ранее в ФРГ анонсировали новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами