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Главу минфина Британии уличили во лжи

Times: глава минфина Британии Ривз делала ложные заявления о работе экономистом

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Глава минфина Великобритании Рэйчел Ривз неоднократно делала ложные заявления относительно собственного опыта работы экономистом. Об этом сообщает газета The Times.

По информации издания, министр в пяти случаях приукрашивала свои заслуги о работе экономиста в ключевые моменты своей карьеры. Так, в ходе парламентских выборов 2010 года она утверждала, что занимала должность экономиста в банке Halifax. На деле же она была сотрудником отдела по работе с жалобами на розничные банковские услуги.

Также Ривз заявляла в интервью журналу Stylist, что 10 лет проработала в Банке Англии. На самом деле она была там шесть лет. Один из них был посвящен учебе женщины в Лондонской школе экономики по программе магистратуры, который оплатил Банк. А два года ушли на работу в посольстве Британии в США, где она работала младшим научным сотрудником.

Кроме того, издание привело сведения из документа для регистрационной палаты, в котором Ривз указана как «экономист», хотя она в то время трудилась в британской группе компаний HBOS и отвечала за проекты в области информационных технологий и администрирования. При этом она утверждала в социальной сети Linkedin, что занимала должность экономиста в HBOS. На прошлой неделе информация об этом опыте работы была исправлена на «розничные банковские услуги».

В 2023 году министр также утверждала, что работала экономистом в частном секторе, однако она никогда не работала в этом секторе.

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