Крупнейшая швейцарская партия выступила против увеличения помощи Украине

Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) выступила против увеличения помощи Украине и призвала ужесточить условия предоставления статуса беженца украинцам. Об этом сообщило РИА Новости.

«Группа UDC выступает против предложений парламента увеличить гуманитарную помощь Украине за счет чрезвычайных расходов», — говорится в заявлении партии.

Эта просьба мотивирована тем, что Швейцарию называют одной из стран, оказывающих наименьшую помощь Украине по сравнению с ее экономикой, но в течение следующих четырех лет страна предоставит Киеву помощь в размере более 11 млрд франков (около $12,3 млрд), что намного выше, чем в среднем по миру, отметили в партии.

В UDC также хотят ограничить предоставление статуса беженца лицами, последнее место жительства которых находилось в регионах Украины, полностью или частично контролируемых РФ, или в которых ведутся боевые действия.

20 ноября сообщалось, что Швейцария намерена заключить международное соглашение с Украиной, которое создаст правовые основы сотрудничества между странами до 2036 года.

Ранее Швейцария пообещала Украине $1,7 млрд на восстановление.