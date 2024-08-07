Пакистанца обвинили в сговоре с целью убийства Трампа

Министерство юстиции США предъявило обвинение гражданину Пакистана в участии в сговоре с целью убийства экс-президента Дональда Трампа и других американских политиков. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Это дело побудило правительство США усилить меры безопасности для бывшего президента и других должностных лиц.

Следователи ФБР полагают, что целями заговора были Трамп и другие действующие и бывшие должностные лица американского правительства.

Согласно обвинениям, выдвинутым федеральными прокурорами в Бруклине, 46-летний Асиф Мерчант, предположительно связанный с иранским правительством, искал мужчин, которые могли бы совершить убийства, женщину для «разведки» и около 25 человек, «которые могли бы устроить акцию протеста в качестве отвлекающего маневра после совершения убийства».

Пакистанца арестовали 12 июля, когда он готовился покинуть Соединенные Штаты вскоре после встречи с предполагаемыми киллерами, которыми оказались тайные сотрудники правоохранительных органов.

Мерчант заявил, что его целью были лица, которые «наносят вред Пакистану и мусульманскому миру», а не «обычные люди».

В июле полиция США арестовала во Флориде американца, угрожавшего Дональду Трампу, сенатору от Огайо Джею Ди Вэнсу и их семьям расправой. Это уже второй житель штата, которого арестовывают по аналогичному обвинению.

Ранее женщину из Техаса задержали за угрозы Трампу.