Британия отправит самолеты в Черное море для слежки за РФ

Великобритания направит разведывательные самолеты в регион Черного моря для слежки за действиями Российской Федерации и охраны судов с зерном. Об этом сообщает офис премьер-министра страны Риши Сунака.

В офисе подчеркнули, что британская разведка будет использоваться для мониторинга активности России в Черном море.

«В рамках этих операций по наблюдению самолеты Королевских ВВС совершат полеты над этим районом, чтобы удержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам, перевозящим зерно», — говорится в сообщении.

Как отмечает The Daily Telegraph самолеты Королевских ВВС участвуют в операции по защите судов с украинским зерном в Черном море после прекращения зерновой сделки 17 июля.

Накануне Сунак в телефонном разговоре обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому активно поддержать «усилия Группы двадцати (G20) по обходу» зерновой блокады. Также президент Украины в ходе телефонных переговоров с британским премьер-министром попросил усилить Одесскую область системами противовоздушной обороны.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.