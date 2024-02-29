Великобритания и США исполняли роль наводчиков, снабжая Украину координатами целей, а британские спецслужбы руководили атаками по Черноморскому флоту России. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RTVI.

«Фиксировали, что британцы вместе с США выполняли роль наводчиков, снабжая киевский режим координатами целей», — утверждает дипломат.

Представитель МИД также заявила, что ведомство не раз располагала подтверждениями следов участия спецслужб Британии в активности против России, боевых действиях на Украине и в реализации террористических актов.

По ее мнению, в настоящее время уже необходимо ставить вопрос о развязывании и участии Великобритании в антироссийской гибридной войне.

В декабре газета The Telegraph написала о том, что Украина и Великобритания готовы к подписанию десятилетнего соглашения о безопасности, направленного на борьбу с Россией и установление контроля Киева над Черным морем. Власти королевства пообещали Киеву финансовую помощь и предоставление военно-морской экспертизы.

Ранее сообщалось, что Британия отправит самолеты в Черное море для слежки за РФ.